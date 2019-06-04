中國交友軟體聊64？他親身對正妹試驗結果悲劇了

2019-06-04 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕今日為中國六四天安門事件30週年紀年日，台大《批踢踢實業坊》上有鄉民分享了在中國交友軟體上和正妹聊六四的經驗，悲劇結果令網友既感趣味又悲哀。

據貼文指出，該鄉民以「在大陸（中國）交友軟體上跟妹子聊聊六四會怎樣？」為題，分享自己用中國交友APP聊天的截圖。

圖中鄉民直接問配對到的中國女性：「六四天安門三十週年妳有什麼看法嗎」、「妳們那邊能提這事嗎」，對方還搞不清楚狀況，只答「沒什麼看」，雙方交流了各自的居住地，隨即悲劇發生。

只見該APP跳出警告：「由於涉及違法違規行為，你已被封禁。」並顯示「距離解禁還有：9998天23:34:50」，期間無法使用APP相關功能。

鄉民隨後收到系統訊息，稱他已經違反用戶協議和條款，其中第6條寫道：「國家法律、危害國家安全統一、社會穩定、公序良俗、社會公德以及侮辱、誹謗、淫穢、暴力的內容。」

其他網友看見該鄉民的「壯舉」，又好笑又覺得悲哀，紛紛表示：「你會害人家被樓管衝進門」、「PTT也只能桶（封禁）20年，中國贏了」、「最自由的國度」、「這APP可以在play商店載到欸，也會因為這樣被BAN？」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法