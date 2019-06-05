反美是工作、移美是生活？辦美簽新規讓中國網友縮了

2019-06-05 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院正擴大外國訪客入境審查，新規定要求幾乎所有入美簽證申請人，都需在「DS-160申請表」填寫過去5年內使用過的社群媒體帳號，結果有中國網友發現，自規定實施以來，包含QQ、微博、優酷等中國社交網站上的反美言論銳減，有中國網友笑稱，美國總統川普「對於淨化國內網路具有重大意義！」

美國國務院指出，上月30日更新移民及非移民簽證申請表單，幾乎所有申請者都必須填寫額外資訊，包括社群媒體資料等，必須填寫過去5年在20個社交網頁上使用過的個人帳號，除了臉書、Instagram、推特外，也包含豆瓣、QQ空間、新浪或騰訊微博、優酷等中國社群平台。

美國國務院指出，國家安全是首要考量，訪美的旅客和移民，都必須通過廣泛的安全審查，預估每年約有1470萬入美申請者受影響，包括71萬移民簽證申請者。

不過在新規開始實行後，有中國網友發現QQ、微博、優酷上的反美言論銳減，笑稱「反美是工作，移美是生活，要工作還是要生活呀」、「難怪罵美國的少了」、「這兩天果然少見大V罵老美了」、「小粉紅的市場開始萎縮了」，也有中國網友批美國作法讓人沒有隱私了，遭其他網友回嗆「你以為你現在有啊？」

對此，台灣鄉民也表示：「嘴巴說不要，身體很誠實」、「真香啊中國人」、「中國網路實名制反而幫助美國審查」、「自由空氣可貴，身體都知道」。

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