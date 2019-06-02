申請美簽需交出社群媒體帳號 AIT：不影響台灣旅客ESTA

2019-06-02 21:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院新規上路，申請美簽者，必須交出社群媒體帳號名稱和5年內使用過的電子信箱和手機號碼。美國在台協會（AIT）今天說明，剛上路的措施是針對簽證申請者，因此並不會影響台灣旅客以免簽赴美時的「電子旅行授權許可（ESTA）」程序。

川普加強審查入境訪客，如今申請美簽需交出社群帳號等補充資訊，包括Facebook、Twitter、YouTube等美國主流的社交平台，以及中國的QQ空間、豆瓣、優酷、新浪微博及騰訊微博等。

AIT今天說明，此項調整已於5月30日施行，受到影響的簽證類別包括非移民簽證線上申請表（DS-160），紙本非移民簽證申請表（DS-156）以及移民簽證線上申請表（DS-260）。

AIT表示，國家安全是美國審核簽證時的首要考量，每位可能的旅行者或移民者進入美國時都需要經過廣泛的安全檢查。美國持續努力尋找機制，在保護美國公民的同時，改善審核程序，以支持合法的旅行者和移民到訪美國。

AIT回溯指出，國務院於2018年3月30日公告建議更新簽證申請表，收集所有移民和大多數非移民簽證申請人的補充資訊。根據這項提議，幾乎所有美國簽證申請人都需要提供其他補充資訊，其中包括社交媒體帳號、先前的護照號碼、家庭成員資訊以及旅行、就業等的歷史記錄。

舊規中申請美簽就已要求所有簽證申請人提供有限資訊，例如旅行歷史、家庭成員資訊和舊時地址。AIT說，為簽證申請人維持強而有力的篩選標準，是因應新型態威脅的動態作法，收集額外資訊將能強化審查和確認身份的程序。

AIT今天同時也補充解釋，剛上路的措施是針對「簽證申請者」，因此並不會影響台灣旅客以免簽赴美時的ESTA程序。

台灣自2012年加入美國「免簽證計畫（Visa Waiver Program，簡稱VWP）」後，國民得以免簽證赴美觀光或商旅，停留時間為90天以內。不過免簽入境仍需要事先申請並取得「旅行授權電子系統（ESTA）」授權許可。

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