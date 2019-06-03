上班不想穿高跟鞋！ 日本女星發起「#KuToo」運動

2019-06-03 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本寫真女星石川優實發起拒絕「被穿」高跟鞋運動「#KuToo」，獲得近2萬人支持，她今（3）日向政府提交了連署請願書，要求當局禁止企業雇主強迫女性穿高跟鞋上班。

綜合外媒報導，石川優實去年4月開始在殯儀館打工，但被派遣公司規定，女員工前往各殯儀館工作時，「必須穿著鞋跟高度5公分到7公分，無帶的黑色有跟皮鞋」。長期站立和走動讓她穿著高跟鞋的雙腳非常疼痛，甚至流血，加上男員工只需要穿質輕無跟的皮鞋，讓她開始反思為何女性就得穿上高跟鞋工作。

石川隨後在網路上提出要改變現狀的想法，得到很多人迴響，因此她把日文鞋子（kutsu）跟痛苦（kutsuu）諧音連結，發起「#KuToo」運動，今年2月設置連署網站串連有共同想法的人，獲得近1萬9000人支持，並在今天把連署結果送進厚生勞動省。

石川與厚生勞動省官員會面後表示，「我們今天提交了一份請願書，要求引入相關法律，以禁止雇主強迫女性穿高跟鞋，並視其為性別歧視或騷擾」。

石川說，與她會面的官員是一名女性，「對我們的請願表示有同感...並告訴我們這是第一次有這樣的意見傳達到該部門」。她說，「這是邁向實現目標的第一步」。

西方已有政府頒布相關禁令，2017年，加拿大卑詩省禁止公司強迫女性員工穿高跟鞋，稱這種做法既危險又具歧視性。

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