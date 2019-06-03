避孕藥≠避孕…日本女高生貼文 NHK記者撰文力挺

2019-06-03 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名日本女學生在推特上發文，認為健教課老師傳遞錯誤觀念，將避孕藥和「避孕」劃上等號，更說出「我想在妳們裡面應該沒有人在吃避孕藥」一話，讓女學生推特上的貼文得到6萬人轉貼，引來熱烈迴響，日本放送協會（NHK）記者也為此寫文章力挺女學生。

綜合媒體報導，一名女學生在上健教課時聽到老師說：「我想在妳們裡面應該沒有人在吃避孕藥」，而該名女學生正巧就是靠著低劑量避孕藥緩解生理痛的女高中生，她在貼文裡表示：「現在的女高中生會吃避孕藥（ピル＝pill），希望不要再有偏見了，聽到老師說這種話，覺得悲從中來，這樣的教育不覺得很落伍嗎？吃避孕藥並不是只有『避孕』這個目的而已，都當上老師了，不要讓因生理痛而苦的女學生們更加為難」。

低劑量避孕藥因為含有女性賀爾蒙，可用於緩解生理痛或經期不順。這名女高中生繼續在貼文底下寫到，現在女高中生使用的教科書裡，關於避孕藥的介紹，只有為了「避孕」而已，她認為這樣會造成更多人對於避孕藥的誤解。

該則推文得到6萬人轉貼後，NHK記者牧本真由美與野田綾，更為此寫了一篇報導力挺，NHK記者也親自分享經驗：「作為記者的我曾因經期不順感到苦惱，我至今還忘不了當時去找藥師開低劑量避孕藥時，藥師對我說的話：『會需要吃這個藥是工作性質有避孕需求的人才吃的喔』，當時感受到的偏見，我還記得很清楚。」

NHK記者更將低劑量避孕藥譽為「女性的生活改善藥」，希望可以讓更多人知道關於低劑量避孕藥的正確知識，讓需要服用低劑量避孕藥來緩解經痛的女性，不會再因為世人的偏見而受到傷害。

聞いてください 現役女子高生 ピル飲んでます

偏見をなくしたいです

この間、保健の授業で先生が｢皆さんの中で飲んでる人はいないと思うけど｣と言っていて悲しくなりました

その教育遅れてません？

ピルは｢避妊｣目的だけじゃありません

教師が進んで生理が辛い女の子の肩身狭めないで pic.twitter.com/XGQsyvRwXy — さき （@75cW0Bj6e1j08C6） 2019年5月15日

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