國會不蓋我們自己來！ 川普支持者募資於邊境築牆

2019-05-30 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕由於川普的美墨邊境築牆計畫預算，在美國國會及聯邦法院屢遭挫敗，名為「我們要蓋牆」（We build the wall）的民間公司，已於群眾集資平台「GoFoundMe」上募得足夠資金，日前也正式在邊境附近的私人土地上動工，興建高牆。

綜合外媒報導，「我們要蓋牆」公司最初是由一位美國空軍退伍軍人Brian Kolfage所創立，該公司於社群媒體上表示，目前已經獲得將近40萬人的捐款，募得超過2千萬美元（約新台幣6億3千萬元）的款項。

該公司的第一項計畫，是在新墨西哥州（New Mexico）克里斯托雷伊山（Mount Cristo Rey）上興建大約半英里（約8百公尺）長的高牆，而且目前已經正式完工，耗資約7百萬美元（約新台幣2億2千萬元）；該公司稱，這是一處美國陸軍工兵團認為難以施工的邊境，但他們僅耗時3天就興建完成。

然而，圍牆所在地桑蘭公園市（Sunland Park）的市政官員，已經對這堵建造在私人土地上的高牆發布了禁建命令。市府發言人表示，由於提交的申請並不完整，因此政府無法發給他們建築許可證。

另外，桑蘭公園市市長Javier Perea也強調，「在我的認知裡，本市應該只允許興建6英尺（約1.8公尺）高的圍牆，但這項案子很顯然遠遠超過」。該市的官員將持續與「我們要蓋牆」公司相關人員討論，以釐清後續作為。

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