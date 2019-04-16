美墨邊界演奏 馬友友：用溝通取代築牆

2019-04-16 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕知名華裔大提琴演奏家馬友友13日在美墨邊界舉辦音樂會，紀念德州拉雷多和墨西哥新拉雷多（Nuevo Laredo）的姊妹市情誼，他希望透過音樂弭平分歧，強調人們應尋求溝通，而不是築牆阻絕。

美國總統川普執意要在美國與墨西哥的邊界蓋城牆，以防止非法移民入境，引發外界議論。知名大提琴家馬友友13日則在德州邊境城市拉雷多舉辦音樂會，演奏無伴奏組曲。外媒報導提到，馬友友原先打算在連接美國和墨西哥的橋上演奏，卻遭美國海關及邊境保護局拒絕。

拉雷多與新拉雷多比鄰而居，正好位於美墨邊界，馬友友的演出也獲得民眾熱烈好評，他也不忘分享自身經驗，呼籲人們互相扶持、尋求溝通，應建造橋梁而不是築牆阻隔彼此。

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