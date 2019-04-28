打臉川普！教宗捐逾1500萬 援助滯留邊境中美洲移民

2019-04-28 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡官方日前宣布，教宗方濟各（Pope Francis）已經捐出50萬美金（約新台幣1558萬），用以援助那些試圖入境美國卻被迫滯留邊境的移民。梵蒂岡表示，款項是從全球各地捐獻給教廷的資金中撥款而來。

根據《BBC》報導，教廷發出的聲明中引述數據表示，隨著全球媒體對中美洲移民危機的關注度下降，整個世界給予這些移民的援助也越來越少。教宗因而決定捐出50萬美金，不僅為了援助處在困境中的移民，也希望再度喚起世界的注意。

該聲明指出，去年大約有7萬5千名中美洲移民希望從美墨邊境進入美國，以尋求更好的生活，但由於美國政府的政策方向，這些人全都被迫滯留於邊境，無家可歸。邊境附近的教堂或宗教組織至今收容了數千位這樣的移民，並提供他們生活必需品。

今年3月，教宗也曾出言批評川普在邊境築牆的計畫，他說，「無論這堵牆是由尖刺鐵絲網或磚塊建造，它都無法擋下外部移民，只會讓築牆者更加自囚於其中」。

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