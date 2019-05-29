世界競爭力最新排名 台灣全球第16、亞太第4

2019-05-29 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布「2019年IMD世界競爭力年報」，在全球63個國家中，前3名依序為新加坡、香港和美國，台灣排名第16，較去年上升1名，亞太競爭力位居第4。

綜合媒體報導，根據IMD最新的世界競爭力年報顯示，前10名依序為新加坡、香港、美國、瑞士、阿拉伯聯合大公國、荷蘭、愛爾蘭、丹麥、瑞典、卡達，其中去年競爭力第1的美國退後至第3名，新加坡提升2名至第1，香港則保持在第2。

亞太國家方面，除了第1名及第2名的新加坡、香港之外，中國排在第14位，台灣以第16名在亞太位居第4，領先澳洲、紐西蘭、馬來西亞、泰國、南韓及日本。

台灣在四大類評比項目中，「政府效能」第12名表現最佳，「企業效能」進步幅度最大，從20名上升至14名，但經濟表現下滑1名至第15名。

國發會指出，IMD世界競爭力排名，可視為對國家經社體質的總體檢，作為政府擬訂具體行動策略之參據。政府將虛心看待世界競爭力的評比結果，掌握台灣優、弱勢項目與他國之相對變化，納入各層面的決策參考，以期持續提升台灣整體競爭力。

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