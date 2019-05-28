北京「一國兩制博物館」內設台灣館 台網友譏「自嗨」

2019-05-28 13:19

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國提出「一國兩制台灣方案」，最近還規畫要在北京設立「一國兩制博物館」，港媒報導，博物館籌備工作正在緊鑼密鼓進行中，25日在東莞舉辦的「一國兩制博物館」籌備座談會上，主辦方透露，博物館將建在北京，設立香港館、澳門館、台灣館，在未來的籌備工作中，也將邀請台灣專家參與討論。對此，台灣網友直批「噁心」、「自慰行為」；「中國又再自嗨了，真可悲的國家」；「香港已經一國一制了，再騙啊！」

港媒報導，由北京清華大學港澳研究中心、南開大學法學院台港澳法研究中心等主辦的「一國兩制」博物館籌備座談會於5月25日在廣東東莞舉行，來自中國、香港、澳門的20多位專家學者出席並提出建議和思考，圍繞博物館的意義、選址、架構、館藏、功能、人才等進行探討交流。

據介紹，一國兩制博物館將設有香港館、澳門館、台灣館，通過活化北京城區的老舊廠房，建立「一國兩制」文化創意產業園，集合港澳臺產品的展示窗，打造港澳台文化長廊為一體的新型文化旅遊區。同時，博物館將全面系統地介紹香港、澳門的回歸，展示「一國兩制」在港澳的成功實踐經驗，使「一國兩制」得到包括台灣同胞在內的更多的人從認識到認知，最終到認同。

籌備座談會上，南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，博物館成立後，也必然會成為未來港澳台各界人士到北京參訪時，必去的重要愛國教育基地。澳門理工學院教授、一國兩制研究中心原主任楊允中也認為，建設「一國兩制」博物館這個展覽教育基地，不僅有助於宣傳「一國兩制」的優越性。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法