中國首艘自製航母第6次海試 專家：測試結束可能直接服役

2019-05-28 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕自從去年5月13日，中國首艘自製航母「002型」進行了首次海試之後，何時服役成為外界關注的焦點，本月24日「002型」再度出海進行第6次海試，有分析認為，如果此次海試順利，「002型」可能直接交付海軍，投入現役。

綜合中國媒體報導，遼寧海事局事前發布大連市南方近海的禁航警告，從5月24日16時到5月31日16時，一共持續7天，中國首艘自製航母「002型」將進行第6次海試，儘管「002型」甲板已畫設標誌線，但是外界認為這次海試仍可能與前5次一樣，只是測試航母的整體運行協調情況，而不會進行艦載機起降作業。

中國軍事評論家陳光文分析指出，這次海試應該是「002型」的最後一次海試，海試結束後，可能有兩種情況，一是返回大連碼頭噴塗艦橋和舷首的舷號，在合適時間宣布交付海軍，另一種則是在試驗完成後，直接掉頭駛向青島航母基地，最終在那裡完成塗舷號與進行艦載機起降試驗。

另一位軍事專家李傑表示，當初遼寧艦進行了10次左右的海試才完成所有測試步驟，不過「002型」在完成5次海試後，僅再需1～2海試就能正式入役，他強調，憑藉遼寧艦所積累的經驗，「002型」形成初始作戰能力的時間也短得多。

中國近年來大力發展航母戰力，李傑認為：「在未來10年內建造4～6艘航母是現實的」，目前遼寧號與「002型」都是採取傳統的滑躍起飛，而已曝光的在建第三艘航母，李傑指出如果電磁彈射技術取得突破，那麼下一艘航母很有可能直接採用電磁彈射技術。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法