國台辦批螳臂擋車不自量力 陸委會：不做口舌之爭

2019-03-12 23:49

〔記者鍾麗華／綜合報導〕蔡英文總統提出反制「一國兩制台灣方案」的7項指導綱領，中國國台辦發言人安峰山今晚以答記者問形式回應說，近期蔡英文及民進黨當局的種種行徑，本質就是「破壞兩岸關係和平發展前景，抗拒兩岸和平統一大勢、謀求台獨分裂」，並批評陸委會「螳臂擋車，不自量力」。陸委會反擊說，蔡總統提出7項指導綱領，揭穿中共併吞台灣的真正企圖，我政府各部門將積極應處，不會浪費力氣與國台辦進行口舌之爭。

安峰山指出，這種不斷肆意攻擊大陸，欺騙台灣民眾，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，惡化兩岸關係，是在拿台灣民眾的利益福祉做賭注，撈取選舉私利，完全是為了「一己之私、一黨之私」。陸委會更是變本加厲、處處設限，站在台灣同胞利益福祉的對立面，極力阻擋兩岸同胞走近走實走好的步伐，只能是「螳臂擋車，不自量力」。

安峰山說，「和平統一、一國兩制」是大陸一貫的基本方針。「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。任何逆潮流而動的台獨分裂行徑都阻擋不了兩岸關係和平發展和祖國和平統一進程。

陸委會駁斥指出，兩岸關係基礎是民主與和平，中共集權專制違反人性，根本無法理解台灣珍視的民主自由理念，蔡總統召開反制「一國兩制台灣方案」國家安全會議，提出七項指導綱領，揭穿中共併吞台灣的真正企圖，此乃捍衛中華民國主權尊嚴與台灣民主體制的正當作為，台灣朝野各界也堅決一致反對「一國兩制」。

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