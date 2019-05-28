肖建華旗下銀行被接管 疑中共高層金脈爭奪戰

2019-05-28 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕市值高達3兆人民幣（下同，約13.5兆台幣）的明天系集團，在創辦人肖建華「被失蹤」逾2年後，其中一家銀行被官方宣佈接管，而據爆料，是中國國家副主席王岐山一派企圖吞掉中共前主席江澤民一系的金脈，算是中共高層金脈爭奪戰的一環。

明天系創辦人肖建華旗下的包商銀行，5月24日中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會聯合發佈公告，由中國建設銀行接管，期限為一年，據中國流亡富商郭文貴的說法，建設銀行是上海幫銀行，董事長田國立是國家副主席王岐山的貼身人馬，包商 銀行等於被王岐山一系吞掉。

《信傳媒》報導，肖建華被視為中共江澤民集團財富的大管家，更是中共前國家副主席曾慶紅之子曾偉的白手套，打造明天系集團市值高達3兆人民幣，光是包商銀行旗下就曾擁有太平洋證券、恒泰證券、長財證券、新時代證券、遠東證券等，是擁有最多證券商執照的民營銀行，也是肖建華的「錢袋子」，不過在肖建華被失蹤後，資產正在逐步遭到變賣及侵蝕。

上海幫不止正開口吞明天系銀行，之前就曾接管石油幫掌控「崑崙銀行」，連續吞食動作，引發中國金融圈震撼。

所謂中共「石油幫」就是前中國公中政法委書記周永康一系的膩稱，在2013年中共權鬥中敗北落馬，當時，崑崙銀行掌控與伊朗石油貿易，全被上海幫接收，連周永康在瑞士銀行的帳戶都被接管。

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