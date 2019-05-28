六四30年 當年職業學生成億萬富豪 今被失蹤、財產遭接管

2019-05-28 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕1989年的中國六四事件，是中國一大傷痛，當時的學生抗議及政府的大屠殺，至今仍在深深痛觸國際社會，而根據史料及各家媒體的追蹤，遭到中國「被失蹤」兩年的明天系掌門人肖建華，在當年是「職業學生」，立場搖擺在抗議學生與官方之間，30年後，他致富的兆元商業帝國，卻又因捲入中共高層政爭而遭到接管。

綜合媒體報導，中國「明天系」掌門人肖建華「被失蹤」已逾2年，至今杳無音信，本月24日，中國央行、銀保監會聯合發布公告，接管明天系旗下「包商銀行」，是中國20年來首間被宣布監管接管的商業銀行。

這件事震撼的不止是中國金融圈，更因為肖建華與六四事件牽扯不清的關係，而更受矚目。

肖建華2017年被從香港帶進中國後就失蹤，當時來自各方說法，都是他疑捲入中共高層權鬥而成犧牲品，不過，從肖建華從學生時代之後的「發跡史」，整個權貴鬥都有痕跡可循。

六四通緝名單 王丹首位、肖建華沒列名反成金融新貴

就在30年前，肖建華還是北京大學學生，在學生運動中，先是站在政府一方，又轉向投向學生一方，之後參加六四學生絕食，卻在絕食中偷吃，被逐出天安門廣場，更透過賄選選上北大學生會主席，而在畢業後，受到北大資助步入商業，成為六四後第一批與中共政界關係密切的金融圈高層一員。

六四事件結束，中共鎮壓後發布通緝21名學生領袖名單，頭號通緝人就是仍在為中國民主運動努力的王丹，而當時的北大學生會主席肖建華沒有在名單之內，事後，更成為中國最富有的人士之列。

肖建華疑似與江澤民派太子黨關係密切，助中共政治局前常委曾慶紅的兒子曾偉鯨吞一家市值逾700億人民幣（約3150億台幣）公司，又出資買下中共政協前主席賈慶林女婿名下一家房產公司，在權貴間以錢開道，並建自己的商業帝國，旗下「明天集團」無所不包，約有數十家公司，據公開資料，肖建華控股帝國達3兆人民幣市值，且據胡潤百富榜的估算，他的個人財富達120億元人民幣（約540億台幣），但更多的是透過股市大筆吃進上市公司控股權，還透過設立空殼公司運作財務，交織權貴大網，但最後還是敗於權貴網。

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