梅克爾執政聯盟淪為選舉輸家 將進行危機處理

2019-05-27 17:53

〔中央社〕德國總理梅克爾（Angela Merkel）率領的執政聯盟危機四伏，在歐洲議會選舉受挫後，今天將進行危機處理會談，使執政聯盟的存亡問題再次浮上檯面。

梅克爾的基督教民主聯盟（CDU）和中間偏左的聯盟夥伴社會民主黨（SPD），獲得在歐洲議會選舉史上最差得票率。在對全球暖化恐懼加深之際，綠黨的支持度提升了一倍。

綠黨也從社民黨手中搶下第2大黨的位置，只排在梅克爾中間偏右的基民盟之後。至關重要的是，以環保為訴求的綠黨拿下超過100萬張選票，不少原本支持社民黨和基民盟的年輕選民轉而支持綠黨。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）表示，在這次選舉後，執政聯盟正「處於危險中」。明鏡周刊指出：「這樣的不確定性可能隨時導致分裂。基民盟和社民黨是極為不穩定的政黨，舉例來說，社民黨黨魁那勒斯（Andrea Nahles）若失勢，執政聯盟繼續存在的問題將立即浮現。」

但在昨天面臨慘敗後，社民黨不是唯一陷入危機的政黨。年輕人對全球暖化的憤怒，也重創了梅克爾的基民盟。

黨內重要人士昨天承認，他們競選主軸定調錯誤，主打移民牌，忽略了德國民眾今年主要擔憂的氣候議題。

梅克爾聯合政府的盟友基督教社會黨（CSU）黨魁索德（Markus Soeder）宣稱，主打環保的綠黨是他們的主要對手。他說：「最大的挑戰將是未來和綠黨激烈的辯論。」，並補充道：「過去我們所採用的老方法將不再有效。」

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