歐洲議會選舉 英法義民粹崛起但未淹沒歐盟

2019-05-27 17:51

〔中央社〕5年一度歐洲議會選舉落幕，新興政黨崛起使兩個中間派主流政黨的總席次不再過半，英國、法國和義大利民粹主義政黨席次躍升，但極右翼勢力不夠壯大，未能淹沒歐盟。

一連4天的歐洲議會選舉昨天結束，這次橫跨歐洲聯盟（EU）28國的選舉，在親歐盟政治人物如法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）大力批評民粹主義威脅、歐盟存在危機之下，催出近51%投票率創20年來新高，不過各成員國傳統黨派在選舉中普遍失利。

根據歐洲議會今天凌晨公布的計票結果初步統計，前3大黨團是中間偏右的歐洲人民黨（EPP）179席、中間偏左的社會與民主進步聯盟（Progressive Alliance of Socialists and Democrats）150席、中間自由派的歐洲自由暨民主聯盟黨團（ALDE&R）107席。

歐洲議會共751席，歐洲人民黨和社會與民主進步聯盟以往是歐洲議會最大的兩個黨團，合計占過半席次，這次各自下滑近40席，都是重大挫敗，未來要與歐洲自由暨民主聯盟黨團合作才能拿下過半席次。

這次選舉因多國民粹主義政黨合作，被視為親歐及疑歐勢力對決，由法國極右民粹派國民聯盟（National Rally）和義大利反移民的聯盟黨（League）組成的黨團「民族和自由歐洲」（Europe of Nations and Freedom, ENF），席次躍升至58席。

另由義大利五星運動（Five Star Movement）和英國脫歐黨（Brexit Party）等歐洲懷疑論者和右翼民粹主義者組成的議會黨團「自由和直接民主歐洲」（Europe of Freedom and Direct Democracy, EFDD），則增至56席。

雖然民族主義右翼政黨的得票在法國、義大利及英國有所斬獲，但在其他國家則未如選前預估一樣壯大，德國的極右派另類選擇黨（AfD）取得10.8%選票，雖較2014年上次選舉的7.1%得票率增加，但較2017年德國國會選舉的得票率12.6%下滑。

同樣的情況也出現在奧地利極右派自由黨（Freedom Party），2017年大選時得票率為26%，但這次歐洲議會選舉降至17.2%；荷蘭極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）領導的自由黨（PVV）這次得票率僅3.5%，原本在歐洲議會的4席可能全部不保。

這次歐洲議會選舉，民粹主義政黨有所斬獲但未遍地開花，只是歐盟也不能因此高興，可預見未來歐洲議會倡導本國利益高於歐盟整體利益的聲浪增強，而綠黨這次在各國異軍突起，對環境保護及社會福利的倡議也可能與經濟發展的力道相拉鋸。

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