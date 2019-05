愛爾蘭公投8成選民支持！廢除「須分居4年」才得離婚規定

2019-05-27 12:26

〔即時新聞/綜合報導〕愛爾蘭日前公佈公投結果,82%選民希望鬆綁離婚的法規,廢除原來「離婚之前5年須分居4年」的規定。

綜合媒體報導,愛爾蘭1995年的公投通過,廢止1937年憲法中不得離婚的規定,但當時支持此案的選民僅佔總投票人數50.3%,還留下離婚之前5年須分居4年的限制。24日公投結果顯示,有82%選民希望修改現行法律,廢除原先制定一個人在過去5年中與其配偶分居4年,才能申請離婚的規定。

司法部長弗拉納(Charlie Flanagan)在推特上表示,他正面看待此次公投結果,並且會迅速採取行動修法,縮短等待時間,來減少因婚姻破裂對夫妻和兒童造成的不安與創傷。該條款現在將被廢除,並允許立法者決定新的分居期;當局表示預期將減為離婚之前3年須分居2年。

Very positive news in Divorce referendum exit poll. I intend moving speedily with legislation to cut waiting time & thereby reduce upset & trauma on couples & children where marriages have irreconcilably broken down. pic.twitter.com/ZyN9EJQOm3