中國山寨美軍服不合格被抓包 中媒瞎掰「太耐用才露餡」

2019-05-26 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國執法機構日前破獲在中國偽造美軍制服的山寨集團，這些不合標準的軍服涉及金額超過2000萬美元（約新台幣6.3億元）。值得注意的是，中國媒體報導本案時，竟改寫成山寨軍服太耐用才被抓包。

美國羅德島州檢察官辦公室21日發布新聞稿指出，49歲的科赫巴斯（Ramin Kohanbash）被以販售山寨商品、電匯詐欺等罪名起訴，他涉嫌將中國製造的山寨美軍制服等販售給美國軍方、其他政府機構，以及其他供應商。

新聞稿指出，科赫巴斯和同夥合作，向中國製造商提供真的美軍軍服和和裝備進行山寨。科赫巴斯再把這些中國製的偽劣商品販售給其他供應商，這些批發商最後把山寨品當作真貨，賣給美國軍方和政府買家。

美國法律規定，向美國軍方和某些政府機構出售的貨物，必須在美國和一些指定國家生產；中國並不是其中之一。科赫巴斯為販售山寨商品，向批發商提供造假的認證文件，謊稱這些商品都是在美國製造。

該山寨集團偽造的商品包括駐阿富汗美國空軍人員使用的大衣，被賣給美國空軍基地供應中心的山寨品，缺少關鍵的防近紅外線探測功能。另外，軍事和執法人員所使用的罩式裝備，山寨品也被發現沒有具耐燃性。

值得注意的是，中國媒體「新浪軍事」報導本案時，竟改寫成山寨軍服太耐用才被抓包，台灣也有一些媒體跟風報導。臉書粉專「尖端科技軍事雜誌」今（26）日也發文提到此事，並附上了美國司法部門的聲明稿。

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