坦言中共操作假新聞！ 中國學者：台灣面臨「紅色滲透」

2019-04-05 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國政治、經濟學者何清漣的新書「紅色滲透」在3月出版，她認為，部分台灣假新聞是出自中共的操作，有必要立法因應，她也表示，台灣因為被中國視為核心利益，而無法避免這股「紅色滲透」。

據中央社報導，何清漣曾在深圳法制報工作，2001年因遭受政治迫害而離開中國，她3月出版的新著作「紅色滲透」揭露了中國操縱國際輿論的方式。何清漣提到，前紐西蘭總理希普利（Jenny Shipley）就曾成為中國假新聞的受害者，共媒人民日報將她接受訪問的內容改寫，以「我們需學著聽中國的話」為標題署名刊出，讓該教授出面直呼被「設局算計」，還發出簡體字聲明，表示該文非她所作。

何清漣認為，全球媒體業的不景氣，反而讓中共有機可乘，可以重金向全球記者招手，以前有受雇的外國記者會出書談到遭到新聞單位控制的情況，但這股反思之力已經越來越少見。

談到台灣媒體，何清漣認為，近年來政府積極打擊假新聞，卻遭到「逢中必反」罵名，但她也認為，若無法出示證據，要說共產黨的新聞都是假新聞，也確實很難給人感覺是理性的發言，不過針對假新聞立法還是必須的。

何清漣表示，中國不讓美國記者進到中國採訪，卻自己派了很多記者去美國，讓美國司法部命令中國媒體要依法註冊為外國代理人，方便審視其言行、活動；何清漣表示，類似這樣的對等原則可能得以用來檢視兩岸的新聞交流現況，呼籲台灣對於「紅色滲透」，應該做出有針對性的立法，或是由民間自動發起拒買、拒訂的活動予以抗衡。

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