蘇揆提醒網紅 勿淪中國造謠工具

2019-04-07

要求部會加強防制中國網路攻勢

〔記者李欣芳、翁聿煌／綜合報導〕明年將舉行總統大選，中國招募台灣在地網軍，也欲收購台灣各大臉書粉絲團，行政院長蘇貞昌昨表示，中國組織網軍，用錢收買各階層的人，甚至用網路製造假消息、散布假新聞，就是要讓台灣離心離德，以方便併吞，他已要求各部會加強防制，不要讓民眾因為假新聞而對政府產生誤解。

蘇揆進一步指出，中國為併吞台灣用盡手段，除了軍機軍艦繞台施壓，這幾天也頻繁看到有心人士利用台灣自由的網路環境，收購專頁、收買網紅、製造假消息、散布假新聞，目的就是要人民對政府產生誤解、挑起社會對立。

他強調，台灣的民主生活，是幾世代人共同努力的成果，珍惜自由，捍衛我們的國家，請不要輕易受騙，成為敵人散播謠言的工具。

因應假訊息 政院擬第二波修法

據悉，行政院正在研擬因應假訊息的第二波修法，目前有關刑法、陸海空軍刑法的修法討論已大致整備完成，還有其他修法在討論中。政院盼望提供民眾一個自由、安全的言論環境，不遭受惡意攻擊，同時也不能讓境外的惡勢力，利用台灣的自由，傷害台灣的民主。

面對中國動作頻頻，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨也表示，明年的選舉，真的是守護台灣的選舉，不能讓台灣變成第二個香港。

對於中國要收買台灣的在地網軍等動作，蘇貞昌說，中國要併吞台灣是非常清楚的，中國用盡各種手段，除軍機軍艦繞台困擾、施壓，同時也看出網路是個力量，有所謂的網軍，甚至用網路製造假消息、散布假新聞，就是要人民對政府產生誤解，讓台灣離心離德，以方便併吞。

蘇揆也特別要求各部會，要加強做各方面的防制，也希望媒體能自律。行政院希望透過自律、他律、國家的法律，能夠做到有效率。

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