長期仿冒樂高！中國「樂拼」山寨集團被抄了

2019-04-26 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕長期涉嫌抄襲樂高（LEGO）設計，製造山寨產品的中國積木品牌「樂拼」，23日遭上海警方查破並逮捕李姓主嫌等4名嫌犯，查扣生產倉儲等3處、10條生產線、多項模具及成品，涉案金額逾2億人民幣（折合台幣約9億1800萬）。

據中國微博「警民直通車-上海」今（26）日貼文表示，余姓嫌犯在深圳開設計公司，將樂高積木作範本畫設計圖，轉交李姓主嫌以「龍軍玩具廠」的名義註冊「樂拼」商標。

據了解，山寨的「樂拼」大量生產仿冒樂高商品，並銷往中國各地。樂高（LEGO）從2016年開始便嘗試向中國法院控告樂拼侵權，一直到2018年11月5日才獲判勝訴。

在中國上海與廣東汕頭、深圳等地警方配合之下，成功查破「樂拼」山寨集團，逮捕李姓主嫌等4人，查扣生產、包裝、倉儲等3處所，10條生產線及90塊模組。已生產之說明書20萬份、包裝盒20萬件，成品「樂拼」玩具63萬多件，共計金額約2億人民幣（折合台幣約9億1800萬）。

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