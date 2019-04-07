學者示警！一旦出現假新聞 就代表已遭到滲透

2019-04-07 09:54

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長輩圖也成統戰工具！專家揭密洗腦過程...

〔即時新聞／綜合報導〕學者邱泰然近來整理了台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋講述的「俄羅斯干預他國政治的方式」相關內容，在臉書上引起轟動，裡頭直指中國正在從俄羅斯學習統戰招數，其中假新聞一環其實是資訊戰的最後一步，「如果今天已經被你發現有假新聞，表示已經沒救了，因為你前面已經被滲透完畢了」。

統戰軍事力量佔20％ 非軍事力量則80％

文章指出，俄羅斯認為統戰的軍事力量大約要佔20％，非軍事力量則要80％，當然，非軍事力量是服務於軍事力量的，而且是全部的事情都做完才要實際動用軍隊。非軍事力量例如資訊戰，是到最後才要打假新聞，甚至可讓軍隊都還沒出動就能贏了。總而言之，軍事力量只是用來威嚇的，但非軍事力量其實是比較重要的。

最喜歡政府成立「假新聞查核／澄清中心」

假新聞還有不同招式，比方說散播「似真似假的消息」，而且他們最喜歡政府成立「假新聞查核／澄清中心」等部門，因為政府一旦出手澄清假新聞，反而讓假新聞有了熱度，不用花錢就能讓民眾關注，俄羅斯就是這樣在烏克蘭1年內搞了30多次，最後讓烏克蘭民眾認為「反俄份子可惡」，如果是中國對台灣出手，那麼就是要讓台灣人覺得「台獨份子可惡」。

另一招就是「攻擊主流媒體」

另一招就是「攻擊主流媒體」，比如說國際媒體《CNN》、《福斯新聞》等等，統戰部門會從中找出疏失或這些大媒體誤報假新聞的時候，以此開始攻擊主流媒體，讓民眾不再相信《CNN》和《福斯新聞》。

這招的重點在於，等到統戰部門自己開始做假新聞後，主流媒體出來澄清就得不到民眾的信任，所以是一定會對主流媒體下手的。

民眾被洗腦假新聞的傳播就很容易

沈伯洋表示，俄羅斯在烏克蘭發布的假新聞可以假到聲稱希拉蕊已經死了，現在的是複製人，看起來是很不可思議的假新聞，卻達到破百萬次轉發，因為民眾已經被洗腦了，所以假新聞的傳播就很容易。

中國從2008年開始滲透媒體、做假新聞

至於中國方面，的確擁有相關部門，例如國安部負責指揮網軍攻擊、竊取資料，而假新聞或政治作戰相關的行動比較屬於統戰部。而中國這種滲透其他國家操縱媒體、發布假新聞的行為，大概從2008年開始就已經開始做了。

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