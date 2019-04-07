長輩圖也成統戰工具！專家揭密洗腦過程...

2019-04-07 10:34

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學者示警！一旦出現假新聞 就代表已遭到滲透

〔即時新聞／綜合報導〕Line上面經常可以看到「長輩圖」流傳，原本都是老一輩用來打招呼、傳播訊息的圖片，後來也有不少年輕人加入惡搞的元素，專家則對此警告，其實長輩圖是一種統戰工具，讓民眾逐漸遭到洗腦。

學者邱泰然在臉書貼出台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋所講述的「俄羅斯干預他國政治的方式」，直指俄羅斯資訊戰有個很重要的方式叫「反射性控制（reflexive control）」，並且是透過A/B Test（分析使用者經驗）進行。

所謂A/B Test，就比如人們在購物網站買球鞋時，會看到很多球鞋的擷圖，有些是側的、有些是正面的、有些有兩雙、有些只有一隻鞋，各式各樣的圖案都是A/B Test，藉由這種大數據演算了解你是喜歡哪種圖的人。

文章裡強調，「這種圖就表示你會容易對這種圖有反射性動作，因為你喜歡那種圖的構成，你喜歡的角度，甚至你喜歡描述的文字，用這樣來計算你的偏好。」

沈伯洋直指，長輩圖的製造就是根基於「購物網」這樣的偏好演算，利用「反射性控制」讓民眾廣為轉發，之後再藉此大量傳播假新聞，並利用Line聊天群組是封閉群體的特性，影響到整個群組裡的人。

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