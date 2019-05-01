中國行動電源怪怪...他拆開發現驚人真相：「用土發電」！

2019-05-01 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕又見中國製假貨！一名網友昨日在臉書拆解了一顆疑為山寨版的小米行動電源，結果發現裡面4顆電池中，只有一顆有電壓輸出。網友破壞另外一顆後，才發現這顆「電池」裡面裝的竟然都是砂土。此文章曝光後，也引起網友熱議、轉發。

一名工程師網友昨日在臉書PO文，表示自己同事拿小米行動電源給他檢查，抱怨「很快就沒電，不知道發生什麼問題」。原PO網友拆開後，雖有看到4個鋰電池，但卻發現缺少了很多保護電路的原件，最可疑的就是4顆電池中，竟只測出一顆是真的有電壓輸出，「其他三顆都是0V，完全沒有電壓輸出」！

隨後原PO為了找出真相，更破壞了其中一顆電池，結果竟發現驚人結果：「打開上蓋，裡面沒有膠狀的電解質與刺鼻的氣味，只有一顆顆粉末狀的物體散落出來。」原PO表示，四顆電池裡面有三顆內部都是沙子，諷刺地說「你看我們還在想著用愛發電，人家強國科技就是不一樣，他們用土發電啊！只是看起來還沒研發成功.......」原PO也告誡，從夾娃娃機裡面抓到的行動電源，大多都是這種樣子，投幣前請三思。

對此，台灣基進發言人陳柏惟、時代力量黨代表王奕凱也各自在臉書轉貼該貼文。陳柏惟諷刺表示，你聽過用愛發電很好笑、那你知道中國是用土發電嗎？王奕凱則驚呼「挖靠，有的電池裡面是土阿」！並提醒民眾購買時要多多注意。

網友也紛紛對此留言表示「不意外了，奶粉都有假的」、「科技領先指標！」、「山寨電池，好險不是火藥」、「我本來以為電池拆開來是真的小米」、「中國這類產品多如牛毛，不用覺的怪」、「我覺得，會認為抓娃娃機裡面會是正版商品才真的有問題」。

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