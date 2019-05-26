慘！英國小鮮肉割包皮 「GG變木棒」沒快感心碎自殺

2019-05-26 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕包皮過長有時需要手術切除，但失敗的手術帶來的痛苦令人不堪設想！英國小鮮肉亞歷克斯長得既帥又聰明，不過在割除包皮後龜頭先是變得極度敏感，接著他發現GG彷彿變成了麻木的棍子，性功能一敗塗地，心碎之餘在23歲時走上絕路。

據《BBC》報導，亞歷克斯14歲那年隨著學校去加拿大滑雪，從此對這個北美洲國家念念不忘，到了18歲他決定先不上大學，要到加拿大體驗生活，原本只是去1年但最後又離不開，直到死前都留在加拿大。

但也就是在這個國度，他發現了自己的難言之隱，那就是包莖讓他的性生活很尷尬，剛開始加拿大醫生開給他的是外用類固醇藥膏，這可以協助伸縮包皮；如果是在英國的話，醫生除了開藥膏之外還會採取拉伸手法以緩解症狀，不到萬不得已的狀況下才會動手術。

然而在加拿大割包皮相當普遍，所以醫生隨後就介紹了另1位泌尿科醫師給亞歷克斯，讓他準備接受手術。由於和英國不同，所以亞歷克斯相當惴惴不安，詢問拉伸治療法是否可行，卻得到在他身上起不了作用的回答。

因此，亞歷克斯在21歲時割了包皮，但他不知道的是那位泌尿科醫師有許多醫療糾紛，例如動過極為失敗的腎臟手術，讓病人抱怨自己的生活幾乎被摧毀了；還有將器械留在病患膀胱內、誤診等等行為。

亞歷克斯割完包皮後開始活在痛苦之中，失去包皮的龜頭被衣物摩擦的疼痛讓他難以忍受。英國泌尿外科醫師協會的醫生對此表示，割完包皮的患者的確會有一段敏感的時間，但慢慢地敏感度就會逐漸減弱，大多數男性最後都會適應。

不過，亞歷克斯的問題不只這些，他還有勃起障礙、搔癢、刺痛等等症狀，包皮繫帶切除處尤其明顯。亞歷克斯感到割除了繫帶就像女性沒有了陰蒂，讓他的性器官變成沒有感覺的棍子。

就這樣折磨了2年，亞歷克斯發了一封差不多是遺書的email給母親，痛訴自己接受割包皮手術後的種種不如意，隨後自殺身亡。

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