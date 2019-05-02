醫病》4歲童愛抓小雞雞、尿尿喊痛 檢查才知急性龜頭包皮炎

2019-05-02 11:20

〔記者蔡思培／台北報導〕一名4歲男童平常就喜歡抓小雞雞，最近更與父母抱怨小便時疼痛，有時還會痛到尿不出來。男童爸爸在幫他洗澡時也發現包皮紅腫有輕微分泌物，後來就醫檢查才知道是龜頭包皮炎。

書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，龜頭包皮炎好發在2到5歲的學齡前男童，急性龜頭包皮炎常見症狀有外生殖器紅腫、包皮腫脹、組織滲出液、臭味、包皮與龜頭間產生疤痕組織、包莖、急性尿路阻塞等。而龜頭包皮炎發生原因多是感染、接觸性刺激、過敏免疫、外傷等因素。

急性龜頭包皮炎治療方面，戴季珊表示首先要有正確清潔習慣，正常清洗包皮即可，並避免用外力撥離包皮與龜頭，且不要用肥皂、沐浴油、痱子粉等接觸性刺激物，三至五天後包皮炎症狀即可緩解。

戴季珊表示，幼童急性龜頭包皮炎最常見的造成因素是局部清潔不佳的接觸刺激或後續產生續發性感染。家長要注意男童生殖器清潔與照護，不要穿過緊內褲。她也建議家長，不要以強硬方式校正幼兒的行為，而是以溫和的態度教導性知識、分散對性器官的注意力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/