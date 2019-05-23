打壓到國外去？ 因展示達賴相片 UN人權峰會「被延期」

2019-05-23 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近年來打壓人權的消息不斷，不過現在傳出，就連遠在瑞典、由聯合國附屬機構所舉辦的活動，都遭到打壓。一場原本將於20日舉辦的聯合國人權峰會，因為展示了達賴喇嘛與中國異議人士艾未未的照片，遭到中國施壓，最終被迫延期。

根據《瑞典電視台》（SVT）報導，這場名為「Stand up for human rights」的人權峰會，是由聯合國開發計劃署（UNDP）所舉辦，原本預計週一（20日）於瑞典首都斯德哥爾摩舉行，邀請約250人到場。

活動中名為「我們有一個夢想」（We have a dream）的環節，將投影出90位著名藝術家、行動主義者或諾貝爾得獎者的黑白肖像畫。其中，由於將投影出達賴喇嘛及中國異議人士艾未未的相片，始得這項活動受到了來自中國的打壓。

最終，在活動開始前2小時，主辦單位向所有受邀參與者發送訊息，表示這項活動「臨時被取消了」，但並沒有說明任何緣由。之後，UNDP內部人員向瑞典電視台證實，中國方面的代表對於達賴喇嘛和艾未未的相片在活動中出現「很有意見」，導致活動被迫延期。

UNDP估計，此次臨時延期將損失約20萬瑞典克朗（約新台幣68萬元）。直至《瑞典電視台》截稿為止，瑞典外交部和中國大使館都沒有對此事發表任何回應。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法