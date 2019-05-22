疑涉中國「千人計畫」 華裔學者在美實驗室突遭關閉

2019-05-22 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國埃默里大學（Emory University）的中國籍終身教授李曉江，近日傳出其於該大學實驗室突遭關閉，官網上的相關資料也遭刪除，由於其為中國「千人計畫」一員，外界懷疑與敏感技術和知識產權外流有關。

華裔教授在美研究室突遭關閉

綜合媒體報導，中國著名生物學家李曉江位於埃默里大學的實驗室，在上週然被關閉，收回所有人員的識別卡、門卡，連電子信箱都被關閉，官網上李曉江與其在同一所大學任教職的妻子頁面全遭移除，目前埃默里大學拒絕作出評論，引發外界揣測。

李曉江為著名生物學家，其研究領域為遺傳性神經疾病，曾製備出了世界首例帕金森氏症的轉基因猴模型，2005年獲埃默里大學人類遺傳學系終身教授，2010年成為中國政府「千人計畫」一員。

中國「千人計畫」被指有竊密之虞

中國為引進海外專業人才、增強科技能力制定出「千人計劃」，美國國家衛生研究院（NIH，National Institutes of Health）發現，「千人計畫」疑似透過在美進行生物醫學研究的科學家和研究員，竊取美國科學研究資料，交給中國科學家或政府機構發表或將其商業化。

NIH向全美超過1萬所大學和科研機構致函，要求各機構調查旗下的外國科學家是否遵守有關披露外國關係、保護同行評審的機密性和處理知識產權的機構規定，今年4月安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center），以涉及利益衝突、未申報海外收入，以及外流美國研究成果為由，開除3名原本獲終身聘用的華裔科學家。

據了解「千人計畫」一員的李曉江，擁有3項NIH資助的研究項目，目前尚不清楚此次事件是否與NIH調查有關。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法