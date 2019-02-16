中裔美籍工程師 涉竊可口可樂37億機密

2019-02-16

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國司法部宣布，可口可樂公司一名在中國出生、但已歸化為美國公民的前任資深工程師，十四日在田納西州被以竊取價值一億兩千萬美元（約台幣卅七億元）的貿易機密罪名起訴。該華人工程師犯案目的是要與人在中國合資開公司，以及爭取中國國家級「千人計畫」的補助金。

根據起訴書，尤小蓉（You Xiaorong，譯音）被控利用任職於總部設在喬治亞州亞特蘭大的可口可樂公司及一家位於田納西州金斯港的企業之便，竊取可口可樂公司與大量企業合作研發、不含雙酚Ａ的罐頭及其他食物飲水容器內層塗料的化學公式；該化學技術的研發經費至少要一億一千九百六十萬美元。起訴書中並未提及可口可樂公司，但該公司一名發言人證實，尤小蓉確實曾任職於該公司，公司方面也知道她因竊取貿易機密被捕。

起訴書指出，尤小蓉打算把從可口可樂公司合作研發企業處竊得的技術，轉移給中國一家研發無雙酚Ａ包裝生產線的公司；而這家中國公司不僅會僱用尤小蓉，還會協助尤小蓉爭取「千人計畫」所提供的補助經費。

被中國「千人計畫」利誘

中國政府的千人計畫在於以優渥條件吸引海外人才，但近來被美國官方盯上，指控千人計畫鼓勵海外中國人為中國竊取科技。美國司法部負責國家安全事務的助理部長戴莫斯（John Demers）說，本案是中國以「掠奪、複製和取代」代替科技研發的範例，美國當局正密切關注中國的千人計畫。

尤小蓉在這家中國公司內的共犯、中國公民劉向晨（Liu Xiangchen，譯音），本案中也遭起訴。美國檢方深信，尤小蓉與劉男以及她一名在中國的親戚，還打算在中國開設第二家公司，並利用竊得的技術，跟美國與其他外國企業打對台。

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