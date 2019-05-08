我33人參與中國「千人計畫」 教育部迄今沒清查

2019-05-08 20:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕有媒體報導，今年2月接任中國醫藥大學校長的洪明奇，被美國聯邦調查局（FBI）調查，而最後在網上公布他是2019年1月自安德森癌症中心退休返台。事實上，FBI近年來即把參與中國「千人計畫」的學者列為調查重點，並以間諜罪名拘捕在美的華裔科學家。本報去年10月即揭露，我有33名學者專家參與中國「千人計畫」，陸委會還曾發函教育部要求清查，但教育部至今沒有任何動作。

中國從2008年起，推出圍繞發展戰略目標的「海外高層次人才引進計畫」，簡稱「千人計畫」，希望引進外籍或海外專才，讓中國在一些關鍵技術、高新產業、新興學科等領域得以發展。迄今已有近8000位專家、學者與人才入選計畫，其中大都為華裔人士，中國政府給予優渥待遇及補助，並安排工作。

中國去年公布的對台31條中，也開放台灣專業人才可參與國家級的「千人計畫」。據統計，我有33名學者專家參與中國「千人計畫」，包括2014年棄職投共的前中央大學通訊系統研究中心主任陳錕山。據了解，我參與千人計畫的33人，不乏科技界專家、離職的教授，但也有不少是仍在台任教的大學教授。

我方雖要求公私立大學的專任現職人員參與千人計畫，須經主管機關許可，例如科研類須經科技部核准、與對岸學校合作須教育部許可。在美國對千人計畫調查及中國對台31條之後，為避免我科技外洩給中國，陸委會曾發函到教育部，要求清查是否有學者參加千人計畫，並對違規的學者依「兩岸條例」開罰10萬到50萬元的罰鍰，但教育部至今卻沒有任何動作。

外媒曾報導，美國國務院和FBI相信，千人計畫的一部分與中國軍隊密切相連。另傳出FBI要求美國研究機構，開除列千人計畫的學者，還有相關學者被工作單位要求提出自清。

中媒也報導，美國正重點關注曾參與千人計畫的華裔學者，有人被FBI約談。在遭美國盯上後，中國網路去年底曾傳出一份官方文件，要求不得再出現「千人計畫」字眼，轉趨低調。

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