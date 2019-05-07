賭城觀戰拳擊賽返國遇死劫 私人飛機墨西哥墜毀13人全罹難

2019-05-07 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一架載有10名乘客、3名機組員的私人飛機，當地時間5日（上週日）從美國拉斯維加斯起飛，原本預計在晚間抵達墨西哥東北新萊昂州蒙特雷市（Monterrey），未料近2小時後卻失去音訊，當局證實，6日（週一）已在墨北山區找到燒焦的機身殘骸與碎片，機上13人全數罹難。

綜合媒體報導，部分乘客4日（上週六）前往拉斯維加斯一座體育場觀戰，看墨國職業拳手阿瓦雷茲（Canelo Alvarez）與美國選手雅各（Daniel Jacobs）的比賽，沒想到卻到返程途中遇到憾事。

報導指出，航空交管人員指出，該架失事客機「龐巴迪挑戰者601型」在墨國北部科阿韋拉州（Coahuila）上空飛行時突然失聯；州政府也發布聲明，宣稱6日透過空拍影像，在奧坎波市（Ocampo）偏遠山區尋獲飛機殘骸，散落在焦黑土地上。

報導提到，當時機上搭載的13人，含空服員、正副機師與10名乘客在內，似皆為西班牙裔，無一倖免罹難，年齡層約介於19至57歲，其中包括55歲商人多明奎茲（Luis Octavio Reyes Dominguez）及其妻子、3名子女。

報導提及，飛行員本來似打算降落以躲避風暴，該州緊急救援部門官員馬汀尼斯（Francisco Martinez）則未明確斷言天氣因素造成墜機事故，但指出會將近日惡劣的天氣條件納入調查當中。加拿大製造商龐巴迪獲悉後，除向罹難者表示哀悼，也承諾會與加國運輸安全委員會保持聯繫，並配合當局調查。

報導引述，阿瓦雷茲聞訊後也表示悲痛，同時非常感謝去現場觀賞比賽的支持者們，並替其家屬祈禱。

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