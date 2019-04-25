自駕小飛機剛起飛就墜機 48歲牙醫身亡

飛機墜落後爆炸瞬間。（圖擷自LiveLeak Channel YouTube）

2019-04-25 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州富勒頓市立機場（Fullerton Municipal Airport）19日驚傳墜機事故，1名48歲男子駕駛自己的小飛機起飛後，馬上失控轉向地面，接著飛機當場爆炸駕駛也因此死亡。

綜合外媒報導，死者為48歲的牙醫羅伯特（Robert Ellis），當時他駕駛著雙引擎的小飛機，以時速80英里的速度拉高起飛，從影片中可以看到飛機起飛不久機身便向右傾斜，接著整部飛機上下顛倒直墜地面爆炸，還差點波及到旁邊正要起飛的直升機，此時跑道上一片火海與濃煙四起。

羅伯特的母親珊德拉（Sandra）受訪時指出，羅伯特從小就喜歡機械，長大後經常開飛機在加州與猶他州間往返，事發當時飛機上沒有其他乘客，只有他本人，珊德拉表示，因為他們的宗教信仰為摩門教所以不會太難過，她告誡羅伯特的子女:「這種事隨時都會發生，有可能是在車內或是從樓梯上摔下，至少他是死在自己喜歡的事情上。」他們相信羅伯特還會在另外一個世界好好存活。

路人從機場外拍攝事故現場

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