蘋果臉部辨識系統搞烏龍？ 男子被誤認竊賊 憤而求償10億美元

2019-04-24 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕人臉辨識系統使偵辦案件與辨認身分有長足的進步，但還是會有辨識錯誤而發生烏龍的情況，美國紐約的1名大學生就讀高中時，曾在家中遭到警方逮捕，警方指控他在波士頓蘋果商店偷東西，警方調查後才發現是一場由蘋果臉部辨識系統所產生的烏龍，他憤而決定向蘋果求償10億美元（約台幣308億元）。

綜合外媒報導，紐約大學的奧斯曼（Ousmane Bah）去年11月在家中遭到警方逮捕，警方逮捕令指出奧斯曼去年6月在波士頓的蘋果商店偷取價值1200美元（約台幣3.7萬元）的商品，但案發時他正在曼哈頓參加畢業舞會，逮捕令上的照片也與他本人差非常多，警方調查後才發現是烏龍一場。

奧斯曼表示，曾遺失1張無照片的學習駕照，研判該名竊賊撿到後以此來假扮他的身分，奧斯曼聲稱，自從被警方登門逮捕後，在大學一年級期間常常害怕又會突然遭到逮捕，身心備受煎熬，因此學業與生活一團糟，決定向蘋果提告並求償10億美元。蘋果公司拒絕對此發表任何回應。

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