美陸戰隊大學兵推 第三次世界大戰台灣戰場這樣打...

美國海軍陸戰隊大學進行第三次世界大戰模擬兵推，畫面中眾人圍著台灣地圖討論兵力調度。（圖擷取自War on the Rocks）

2019-04-24 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍陸戰隊大學（Marine Corps University）海軍陸戰隊戰爭學院（Marine Corps War College）22日舉辦第三次世界大戰模擬兵推，主要戰場在歐洲、朝鮮半島與台灣，敵人為中國、俄羅斯、北韓聯軍，台灣軍隊會有美國空軍、海軍與日本自衛隊支援

外交政策網「岩石上的戰爭」（War on the Rocks）貼出美國海軍陸戰隊大學模擬兵推細節與照片，內容顯示，美方同時面對俄、朝、中戰事爆發，但看準中國、北韓並沒有超乎預期的軍事野心，因此採取類似於第二次世界大戰的「歐洲第一」政策，8個美國陸軍師，大部分海軍陸戰隊和重要的航空資產全數挹注於歐洲。

兵推顯示，雖然南韓被視為美國安全利益的關鍵，但南韓政府也需要負責自我防禦，美軍決定派出步兵師、2團海軍陸戰隊加入朝鮮半島戰場；至於台灣，美方派出海軍、空軍阻礙中國登陸兵團來到台灣，但台灣國軍需獨自在地面上與已登陸的解放軍作戰。

兵推內容提到，中國空軍攻擊台灣駐紮在海灘的防禦部隊後，台灣軍隊被迫撤入山區，中國運來重兵力後，台灣軍隊回防台北，等待美軍增援，美國空軍、海軍持續攻擊中國集結中的部隊，日本也在擔心台灣落入中國的情況下，接受美國外交建議，派遣自衛隊加入台灣戰場。

這個兵推結果是美軍贏得第三次世界大戰，但必須搶在對手動用核武之前贏得戰爭，且在戰爭的第一週，美軍與盟國軍隊，在波蘭、朝鮮半島、台灣的戰鬥中將損失15萬名士兵，相當於第一次世界大戰的消耗兵力。

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