和平的一道曙光！ 以巴達成停火協議 加薩衝突有望和緩

2019-05-06 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦日前爆發嚴重衝突，雙方互相開火攻擊，至少已導致25名巴勒斯坦人和4名以色列人死亡。巴勒斯坦官員表示，已和以色列達成「停火協議」。

綜合外媒報導，控制加薩走廊的巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」，日前向以色列南部發射數百枚火箭，以色列憤而進行「報復式攻擊」，回轟加薩走廊多處。戰火持續升級，當地居民天天活在空襲的恐懼中。今天，巴勒斯坦官員宣布和以色列達成停火協議。

在埃及和卡達的斡旋之下，以巴雙方同意停止敵對攻擊，停火協議從當地時間6日清晨4點30分（台灣時間6日早上9點30分）生效，埃及一名官員也證實雙方已達成協議。

以色列方面尚未公開證實這項停火協議，不過今日早前，以色列軍隊已經結束了衝突期間於加薩走廊附近實施的所有保護性限制，當局也正幫助災區居民生活回到正軌。以色列交通部宣布，南部所有公車路線將全面恢復營運，亞實基倫（Ashkelon）和別是巴（Beersheba）之間的鐵路也將恢復通行。

目前已有25名巴勒斯坦人和4名以色列人死亡，死者除了「哈馬斯」的指揮官、武裝分子外，亦有孕婦、嬰兒、孩童、父母等平民百姓。加薩走廊的一個45歲女子凡提瑪（Fatima Al-Zaeem）表示，她和她的4個孩子整個週末一直在躲避攻擊，她說：「我們只是侵略和圍困中的受害者。」

聯合國和平特使尼古拉（Nickolay Mladenov）也呼籲雙方保持冷靜。他在一份聲明中表示，「若衝突持續升級，將會摧毀許多人長期以來的努力，也毀掉解決問題的可能性。這種無休止的暴力必須結束，我們必須趕緊努力，以解決加薩走廊長期以來的政治問題。」

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