報復哈瑪斯 以色列空襲加薩9死

2019-05-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕加薩走廊的巴勒斯坦武裝份子四日至五日間，朝以色列南部阿什克隆市等地發射約四百五十枚火箭，導致一名平民喪生。以國隨即展開報復，五日對加薩發動空襲，造成至少九名巴人喪命，其中包括一名孕婦和她僅十四個月大的女兒（一說是姪女），一名激進組織「哈瑪斯」指揮官也在空襲中喪生。這波自二○一四年以來最血腥的衝突顯示，以巴脆弱的停火協議再次失效。

孕婦、女童喪命 停火協議再次失效

這波最新衝突始於三日，兩名巴人在加薩邊界抗議，遭以軍射殺身亡，巴方也射傷兩名以軍士兵還擊，接著以軍發動報復空襲。四日至五日間，巴方以火箭攻擊阿什克隆市等地，導致一名五十八歲男子死亡。以軍空襲時，加薩街頭擠滿為齋戒月採買的民眾，造成至少九名巴人死亡，另有至少四十人受傷。

以色列表示，巴方在不到二十四小時內發射約四百五十枚火箭，其中逾一百五十枚遭以方攔截；以軍出動坦克與戰機反擊，對加薩約兩百六十個目標發動空襲，都是針對激進組織的軍事據點，奪走前述母女性命的並非以軍空襲，而是巴方「伊斯蘭抵抗運動」（即哈瑪斯，Hamas）不當開火所致，並指控最新衝突應歸咎於哈瑪斯盟友「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad），係其狙擊手三日先向以軍開槍，以方才予以報復。

此外，土耳其國營「安納杜魯新聞社」加薩分社所在大樓，也遭以軍戰機攻擊而倒塌，土國總統艾多根對此強烈譴責，強調該社將繼續報導以國在加薩的恐怖主義和暴行。

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