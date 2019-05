以色列軍機火箭轟塌土國通訊社辦公室 震撼畫面曝光

2019-05-05 08:38

〔即時新聞/綜合報導〕加薩邊界正遭逢數週來最嚴重暴力衝突,繼激進分子自加薩地區朝以色列境內發射大批火箭後,以色列對加薩走廊展開報復空襲。土耳其國家通訊社位在加薩走廊的辦公室也遭以色列戰鬥機攻擊,辦公室因遭到戰機至少發射5枚火箭而倒塌,土耳其總統艾多根對此予以強烈譴責。

綜合媒體報導,安納杜魯新聞社是土耳其國家通訊社,其位於加薩走廊辦公室所在的大樓,昨日遭到以色列戰鬥機攻擊。據該新聞社駐耶路撒冷的特派員指出,當時以色列戰機先是進行警告射擊,之後更朝大樓發射至少5枚火箭。據報3日時曾有2名以色列士兵在加薩和以色列緩衝區附近遭槍擊受傷,以色列才發動這起攻擊。

據外媒報導,週六時巴勒斯坦武裝份子曾朝以色列南部發射了大約250枚火箭、砲彈,以色列也發動空襲擊對加薩走廊展開報復空襲,已知造成至少4名巴勒斯坦人死亡,其中包含1名年僅1歲2個月大的女嬰。

安納杜魯新聞社社長卡贊吉(Senol Kazanci)於今凌晨發表的聲明則指出,由於辦公室的同事於攻擊之前不久離開大樓,才得以避免生命損失。他質疑以軍顯然是直接鎖定安納杜魯新聞社位在加薩的辦公室和雇員。

土耳其外交部長卡夫索格魯(Mevlut Cavusoglu)也批評,鎖定安納杜魯新聞社在加薩的辦公室,這是以色列肆無忌憚侵略的最新例證。艾多根則在推特強烈譴責以色列,並強調土耳其與安納杜魯新聞社,將繼續向世人傳達以色列在加薩和巴勒斯坦其他地區所進行的恐怖主義和暴行。

HAPPENING NOW: Palestinian terrorists in #Gaza are firing barrages of rockets at Israeli civilians in Southern Israel tonight. I pray for a safe night. ???? #IsraelUnderFire #Hamas pic.twitter.com/xzwX47q4sW

We strongly condemn Israel’s attack against Anadolu Agency’s office in Gaza.



Turkey and Anadolu Agency will continue to tell the world about Israeli terrorism and atrocities in Gaza and other parts of Palestine despite such attacks.