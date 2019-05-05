衝突恐持續！互轟之後 以色列總理：哈馬斯須負責

2019-05-05 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕昨日，控制加薩走廊的巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」，向以色列發射數百枚火箭，以色列也憤而回轟加薩走廊。今日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列將持續對哈馬斯的攻擊。

綜合外媒報導，事件起因是2名巴勒斯坦人3日在加薩走廊與以色列邊界示威，結果遭到以色列軍隊射殺，哈瑪斯決定報復。4日早晨，哈瑪斯朝以色列中南部發射火箭砲，攻擊持續至深夜。以色列憤而回擊，也轟炸哈馬斯在加薩的多處目標，包括隧道、火箭發射處，及其他哈瑪斯及伊斯蘭聖戰組織的軍事用地。

發展至今，哈馬斯已朝以色列發射超過430發火箭，而以色列也回擊加薩超過200處目標。

納坦雅胡今日上午在每周例行的內閣會議上表示：「哈馬斯不但必須對他們的攻擊負責，且對伊斯蘭聖戰組織的行動也有責任。他們為此付出了沉重的代價。」他說，以色列對於加薩的轟炸行動，恐將持續。

而哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織也發表聯合聲明，「如果敵人進行侵略，我們的反應會更激烈，更讓人痛苦。」

雙方一連串的攻擊行動已造成1名以色列人和6名巴勒斯坦人死亡，其中包含2名武裝份子，另有18個人受傷。目前，聯合國表示正在積極與埃及合作，試圖停火，並表示雙方都在努力減輕加薩人民的痛苦。

事發當時，以色列中南部空襲警報響起，居民紛紛逃往避難所。儘管以色列國防軍（IDF）的空中防禦系統攔下數十枚火箭，但仍有幾枚火箭擊中了居民區和學校。

而加薩的居民表示，飛彈引起爆炸聲整夜都在轟鳴，數層樓高的建築物坍塌，火球照亮了天空。

土耳其國營新聞機構阿納多魯新聞社（Anadolu Agency）大樓，也被以色列的飛彈炸毀。以色列宣稱此大樓是哈瑪斯的軍事情報基地，土耳其總統發言人則呼籲所有政府一起維護媒體自由，希望土耳其駐美大使館加入抵制以色列政府。

土耳其總統發言人也表示：「就算發生這樣的攻擊事件，但土耳其和阿納多魯新聞社還是會繼續告訴全世界關於以色列的恐怖主義，及加薩、其他巴勒斯坦地區發生的暴行。」

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