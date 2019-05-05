委內瑞拉政局持續動盪 軍用直升機在首都墜毀釀7死

2019-05-05 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉分裂局勢越演越烈，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）與現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）互相自稱擁有合法政權，民眾與軍方展開激烈對抗，傳出委國軍用直升機在當地時間4日早上墜毀，機上7人無人生還。

據《路透》報導，委內瑞拉國防部表示，一架軍用直升機在從首都加拉加斯附近墜毀，機上7人全數罹難，這架直升機原定要飛往西北部的科赫德斯（Cojedes），馬杜羅當時正在科赫德斯視察軍演，他還在電視談話中強調，這場軍演展示了委軍戰力，回應美國揚言可能採取軍事行動的威脅。

委內瑞拉當局正在調查失事原因，馬杜羅隨後在推特上表示遺憾，向罹難者親屬慰問。

時任國民議會議長的瓜伊多在1月23日自立臨時總統，隨後陸續受美國為首的歐美50餘國承認，馬杜羅政權則有軍方作為靠山，也獲俄、中、古巴等社會主義國家支持，委國政局分裂戲碼至今仍持續延燒。

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