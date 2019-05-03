委國政變》馬杜羅宣布勝利 反對派發起全國大罷工

2019-05-03 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉局勢徹底分裂，反對派領袖瓜伊多30日號召群眾推翻原總統馬杜羅，然此行動最後以失敗告終。馬杜羅同日宣布政府軍贏得勝利，瓜伊多則呼籲全國民眾進行大罷工。

瓜伊多上月30日在首都空軍基地宣布推翻馬杜羅行動已進入最終階段，其支持者隨後與軍方發生激烈衝突，不過最終未能如願讓馬杜羅政權在日落時畫下句點；瓜伊多翌日（1日）稱，委國軍方已不再支持馬杜羅，結果卻顯示，儘管有少部分軍人叛變，反對派期望中的大規模倒戈卻仍未發生。

報導指出，瓜伊多2日進一步在全國範圍發動大規模罷工與抗議行動，企圖將反對派陣營的聲勢延續，並將難題丟回給馬杜羅；在此同時，馬杜羅則發表聲明感謝軍方的忠誠，譴責反對派「應為政變過程產生的任何暴力行為與傷亡事件負責」。

此前遭馬杜羅政府軟禁的另一名反對派領袖羅培茲（Leopoldo Lopez）同樣也現身30日的政變，在確定未能推翻馬杜羅政權後，羅培茲趕赴位於委國首都的西班牙駐委大使館接受庇護，西班牙方面稍早表態，不會讓委國政府人員進入使館逮捕羅培茲。

時任國民議會議長的瓜伊多今年1月23日自立臨時總統，為委國政局徹底分裂的戲碼拉開序幕，瓜伊多隨後陸續受美國為首的歐美50餘國承認，在過去3個多月內持續挑戰獲俄中、古巴等社會主義國家支持的馬杜羅政權。

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