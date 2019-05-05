加國媒體PO我總統府照 呼籲全球勿在國際舞台上背棄台灣

2019-05-05 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大媒體《多倫多太陽報》，日前PO出加拿大智庫「麥克唐納勞裡埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute，MLI）實習研究員雅爾（Irfan Yar）的專文，同時大篇幅地放上我國總統府與總統蔡英文的照片，藉此呼籲全球不要沉浸在「安撫中國的集體恐慌」中，應該停止這種討好中國、打壓台灣的行為。

根據《多倫多太陽報》的報導，雅爾先是提及上月7日，無國界記者（RSF）發文呼籲聯合國應該允許台灣記者進入國際會議場合一事，他強調，現在全世界彷彿都處在一種「安撫中國的集體恐慌」情緒裡，因而忽視了台灣記者應有的採訪權利，同時限制了台灣這個「島國」（island nation）在國際舞台上的能見度。

雅爾表示，2016年在加拿大國內就曾發生類似事件，一位加拿大記者Yuli Hu要進入國際民航組織（ICAO）第39屆大會現場進行採訪工作，卻僅僅因為她代表的是台灣的中央社，就被拒絕入場。雅爾強調，Yuli Hu是一位長期關注聯合國及其附屬機構的記者，這樣的專業資歷卻在代表台灣媒體的前提下被完全無視，讓他無法接受。

專長為分析反恐及國際事務的雅爾說，在所謂的「一中政策」下，這樣的狀況在聯合國及其附屬機構的大會上屢見不鮮，絕非個案。看到這種侵犯新聞自由的事件在加拿大等地持續發生，讓他對加拿大和聯合國保護新聞自由的能力「深感失望」。

雅爾指出，以ICAO為例，該組織的宗旨是發展及制定標準化的飛航政策，讓飛行更安全且有效率。現今國際上阻止台灣參與ICAO，就等同於將擁有世界上最繁忙機場之一的國家，排除在飛航安全之外。

雅爾最後強調，「新聞記者進入國際組織的的規則，不該由一個最不尊重新聞自由的國家來決定」。作為聯合國核心理念之一的「世界人權宣言」中明訂，人民擁有「透過任何媒介且不分國界地尋找、接收、傳遞消息及思想」的自由，但聯合國卻帶頭禁止台灣人民擁有這樣的自由，這實在是「既虛偽又令人不安」的作為。

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