醉不該！戰鬥民族阿公喝ㄎ一ㄤ 竟把2歲孫當魔鬼丟進火爐

2019-05-05 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕上個月有個俄羅斯爺爺喝酒後，誤以為2歲小孫子是「撒旦」，竟嚇得將他丟入火爐，造成孫子全身50％燒傷，送醫後仍在與死神搏鬥。

綜合外媒報導，俄羅斯鄂木斯克21全職母親伊琳娜（Irina Andreeva）將2歲兒子交給父母照顧。老夫婦4月在家喝酒時，53歲的爺爺看到孫子身上有「魔鬼」，害怕撒旦的他竟活生生將2歲小孫子丟入火爐，導致他嚴重燒傷。

驚嚇不已的奶奶趕緊找來鄰居幫忙，救出在火爐中痛苦哀嚎的小孫子緊急送醫。警方逮捕酒精中毒「神智不清」的爺爺，認為他想殺死小孩子。鄂木斯克衛生部門發言人斯韋特蘭娜（Svetlana Osbornenikov）說，現在這名小病人在加護病房，狀況仍不樂觀。

這起案件已是半年來當地的第2起，1月份時也有個爺爺喝完伏特加後，將自己11個月大的孫子丟入進火爐，造成男嬰不幸身亡。

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