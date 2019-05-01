我遭假訊息攻擊全球第一 國安局：中國複製俄羅斯模式

2019-05-01 17:34

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會明日邀請國安局、國防部政戰局，就中國對我國假訊息和心戰作為進行探討。根據國安局送抵立法院的報告內容指出，在彙整國安單位情資、友方交流研析，中共刻正複製俄羅斯併吞克里米亞島模式，散播爭議訊息對我進行認知作戰。國安局也引用瑞典哥德堡大學研究指，我國受外國假訊息攻擊程度世界第一，顯見防制中國對我認知作戰已成刻不容緩的國安議題。

國安局的報告也列舉中共對我假訊息、心戰作為的樣態有四種，包括在中國加工新聞事件後，再透過中國官媒、網路社群和自媒體回銷台灣；變造扭曲我國爭議事件改變國人認知，甚至透過假帳號「翻牆」進入台灣社群論壇發文；中媒捏造不實訊息，在中國境內內容農場、特定網站張貼，並掌握通路後擴散台灣；以及中方指導在台的中媒與同路媒體，引領風向，使其他媒體協力跟風報導。

國安局也分析中國散播爭議訊息的手段和目的，分別為「刻意扭曲」、「直接做假」、「分化挑撥」、「威脅恫嚇」。以最近的新聞事件為例，「直接做假」為中媒在今年3月底報導，日本德仁天皇即位前，日本在4月對外宣布天皇年號，但未通知台灣，但外交部查證後已即時澄清此事。

對於因應作為，國安局表示，依據「情報工作法」，就中共與境外敵對勢力，掌蒐足以影響我國家安全、利益、擾亂社會安定資訊，即時通報權責機關應處，但也不會踩「憲法」保障言論自由紅線；另也將厚實網路防禦能量，整合產、官、學、研之力，建構資安基礎防護能量，並強化「中共對台統戰手法」宣傳力度。

國安局報告也指，中國對我操作爭議訊息，旨在影響我主要資源投入方向和重點，因此須熟稔敵我優劣態勢，另也將尋求國際友邦合作，持續推動「反制網路攻擊、抵制不實訊息之戰略聯盟」，俾建構為世界各國「利我之支撐力量」。 國安局也將結合大數據系統分析技術，即時掌握分析中共網路「水軍」攻擊態樣，強化反制能量。

政戰局報告則指，國軍與國人共同致力反制中共假訊息宣傳作為，透過官兵教育，強化媒體溝通力度，消除社會疑懼，並持續強化愛國教育、武德教育與敵情教育，鞏固官兵心理防線，提高部隊有形和無形戰力。

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