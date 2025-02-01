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    花蓮玉里男子騎腳踏車闖平交道 慘被自強號撞上送醫不治

    台北榮總玉里分院前平交道晚間發生列車撞腳踏車，造成男子身亡，現場列車暫停進行蒐證。（民眾提供）

    台北榮總玉里分院前平交道晚間發生列車撞腳踏車，造成男子身亡，現場列車暫停進行蒐證。（民眾提供）

    2025/02/01 20:28

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕大年初四台鐵花蓮玉里榮民醫院前平交道，今晚間6時許一名34歲彭姓男子騎腳踏車闖越平交道，遭到439次自強號撞上，造成男子重傷送醫不治；台鐵花蓮運務段表示，列車誤點50分鐘，為此花蓮車站加開「特439次」列車，從花蓮站比表定慢8分發車，以輸運北返旅客。

    事故發生地點在台東線鐵路里程K083+256處，位於花蓮玉里鎮的台北榮總玉里分院前平交道，晚間傳出男子騎自行車闖平交道遭自強號撞上，司機員發現異狀已經來不及，被撞男子被拖行至距離平交道50公尺處，附近民眾趕忙打110報案，列車也暫停在現場處理。

    警方、消防局獲報到場，發現男子躺在軌道旁，已失去呼吸心跳，現場趕緊為男子CPR之後送往玉里慈濟醫院急救，列車底下由於留著一隻兒童的拖鞋，一度誤傳是小朋友騎車闖越平交道事故。

    鐵路警察局花蓮分局表示，事故發生後鐵警玉里派出所、花蓮分局偵查隊趕往處理，經了解，列車司機員當下立即鳴笛示警，但已緊急煞車不及，當場撞擊該男子，造成34歲彭姓男子重傷，送至玉里慈濟醫院急救無效，晚間6點59分宣告不治，目前事故將待彙整後報請地檢署相驗。

    台鐵花蓮運務段段長許民杰說，該班列車在事故發生後暫停現場，在晚間6點42分現場蒐證完畢，由於列車沒有重大損傷，評估尚能行駛，在蒐證完畢後列車已開車，將持續開往樹林等各站。

    許民杰表示，評估表定7點10到花蓮站的439次列車已慢分50分鐘，因此緊急應變，由花蓮車站特開一列439次車，在7點18分從花蓮站開車，以輸運初四返回工作崗位的旅客。

    台北榮總玉里分院前平交道晚間發生列車撞腳踏車，造成男子身亡，現場列車暫停進行蒐證。（民眾提供）

    台北榮總玉里分院前平交道晚間發生列車撞腳踏車，造成男子身亡，現場列車暫停進行蒐證。（民眾提供）

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