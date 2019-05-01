普廷來真的！ 俄羅斯簡化部分烏克蘭人入籍程序

2019-05-01 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）已經簽署了一項新法案，為一些烏克蘭人提供快速獲得俄國公民身分的程序，但外界擔憂此舉恐會讓烏俄關係進一步惡化。

《法新社》報導，根據俄國週三（1日）公布的一項法令，有幾類烏克蘭公民將有權獲得簡化的入俄籍程序，包括已經擁有俄國居留許可的人，以及出生於克里米亞但在2014年3月被俄國併吞前離開半島的烏克蘭公民等。

普廷週一簽署法令時說，實施快速入籍程序是為了保護「人權和公民自由」。

烏克蘭在選出沒有政治經驗的喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）為新總統後，克里姆林宮並未對他表達祝賀，普廷更下馬威地表示，考慮讓所有烏克蘭人更容易獲得俄國公民身分。

普廷已在4月24日簽署了一項法案，允許居住在烏克蘭東部分離地區的民眾在提出申請後3個月內獲得俄國護照。澤倫斯基則是承諾向克里姆林宮統治下「受苦」的俄國人，提供烏克蘭公民身分來作為回應。

分析師表示，原本希望烏俄關係可能會在澤倫斯基任期內得到改善，但現在看來不太可能。

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