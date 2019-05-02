重創美國在中、俄諜報網 前CIA華人特工認罪雙面諜

2019-05-02 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕前美國中情局（CIA）情報員李振成（Jerry Chun Shing Lee）被控擔任「雙面諜」，涉嫌洩露美國防機密給中國，重創美國在中、俄諜報網，甚至導致CIA約20名在俄情報員被殺或逮捕，去年被逮後一直關押，昨天，李振成認罪串謀進行間諜活動，法界人士預測，最高可能被判終身監禁。

綜合媒體報導，根據起訴書，李振成原是CIA情報員，擁有香港永久居留權，在2010年被中國情報員、也是他在香港擔任警察時的同事接觸、並收到10萬美金後，即陸續向中方提供情報。

2012年初，美國情報員在中國、俄羅期被曝光、殺害和拘禁，光在俄羅斯就有約20名CIA情報員被殺或逮捕，重創美國在中、俄諜報網。CIA起疑追查，後通知聯邦調查局（FBI）進行調查，終於在2012年發現證據，不過，美方並沒有立即逮捕他，而是花了6年時間，逐步監控、誘捕，直到2018年1月在紐約的甘迺迪國際機場一舉逮捕。

美政府指控他是是中國間諜，被控3項間諜罪，到昨天，李振成在維吉尼亞州亞歷山德里亞聯邦法院出庭，認罪串謀從事間諜活動。

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