泰王瓦吉拉隆功今舉行加冕儀式 宣誓將永遠守護佛教

2019-05-04 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕繼日本德仁天皇於5月1日即位之後，泰王拉瑪十世（Rama X）瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）也於今日舉行為期3天的加冕儀式，並頒布了第一道王室諭令。

綜合外媒報導，泰王瓦吉拉隆功於當地時間今早10點9分（台灣時間今早11點9分）舉行加冕儀式，傳統儀式將一連舉行3天。

加冕儀式上，泰王首先穿上白袍，沐浴象徵世俗和宗教結合的「灌頂聖水」，接著換上傳統服飾，接受總理、國會議長、婆羅門祭司等人從8個方向獻上八方聖水，象徵泰王取得治理國家的正當性。婆羅門祭司隨後獻上28樣王室聖物，其中最重要的5大聖物為：王冠、王劍、權杖、王扇、王履和犛尾拂塵。

完成加冕儀式後，緊接著進行王后蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya）的冊封儀式，泰王也頒布第一道王室諭令。諭令內容為：「我將繼續保持傳統並以法治理國家，永遠為了人民的利益和幸福而統治。」諭令通常是國王治理國家的核心精神，瓦吉拉隆功的諭令和他父親相似。

下午，泰王坐車到玉佛寺，身穿黃衣的僧侶在那等待他的到來，所有人高喊著：「國王萬歲」。泰王宣誓：「我會永遠正確地守護佛教。」

泰國是君主立憲制國家，王室自2006年政變後，重新握有泰國的軍政大權。目前泰國由節基（Chakri）王朝統治，瓦吉拉隆功是該王朝的第10位國王。2016年，已故泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）駕崩，同年12月瓦吉拉隆功已登基，但直到今天才舉行睽違69年的加冕儀式。

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