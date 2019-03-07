破天荒推舉公主選總理 泰愛國黨遭勒令解散

2019-03-07 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕泰愛國黨（Thai Raksa Chart party）先前破天荒提名泰王長姐烏汶叻公主角逐總理大位，引發違法爭議，今（7）日遭泰國憲法法院勒令解散，恐打擊反對派贏得大選的機會。

綜合外媒報導，泰愛國黨是忠於被驅逐的前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的政黨之一，宣布推舉泰王瓦吉拉隆功的胞姊、67歲的烏汶叻公主角逐總理，打破從未有王室成員直接參政的慣例，引發政治風暴。

泰國選舉委員會後來將烏汶叻公主從總理候選人名單中正式除名，並宣布泰愛國黨涉及違憲，交由憲法法院認定是否解散泰愛國黨。今日裁決出爐，法庭認定，該黨舉動對國家制度和君主立憲制是「敵對行為」。

泰國憲法法院法官今日反覆強調，王室成員應凌駕於政治，任何政治方面的舉動都會影響君主制的中立性。泰王上月8日也指出，強硬指出「王室成員參與政治極不適當」，亦屬違憲之舉。

這項裁決將對反對派在3月24大選擊敗泰國軍政府的計劃造成打擊。反對派希望通過派出多個同盟黨來贏得更多席次，因為在軍政府改變選舉制度後，最大在野黨為泰黨難以單槍匹馬贏得大量席次。

泰愛國黨（Thai Raksa Chart party）先前破天荒提名泰王長姐烏汶叻公主角逐總理大位，引發違法爭議。（路透）

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