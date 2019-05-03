麻省理工學院圓頂變成美國隊長盾牌！ 釣出本尊喊：超酷

麻省理工學院圓頂變成美國隊長盾牌。（圖擷取自YouTube《MIT Avengers Hack》）

2019-05-03 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕電影《復仇者聯盟：終局之戰》全球票房已達16.64億美元（約新台幣514.22億元），預計今天將超越《侏羅紀世界》登上影史全球第5名。美國知名學府麻省理工學院，有一群死忠粉絲為了向超級英雄角色「美國隊長」致敬，竟把麻省理工學院的Great Dome圓形屋頂變成了美國隊長的盾牌！引來了飾演美國隊長的演員克里斯伊凡（Chris Evans）讚揚。

據《波士頓環球報》報導，一群自稱MIT「駭客」的團體，在大約一年前就知道電影《復仇者聯盟：終局之戰》即將推出，開始計畫要向美國隊長致敬，整個行動共耗費了幾個月才完成。

其中一名匿名成員向記者透露，這一代的麻省理工學院學生都是看著復仇者聯盟系列電影長大的，因此才有了這場行動。飾演美國隊長的演員克里斯伊凡也在自己的推特上轉貼新聞，大讚「超酷」！

麻省理工學院的巨大圓頂上出現「創作」已經不是第一次了，這次打造美國隊長盾牌的團體說，「把東西放上圓頂是一個大挑戰。我們希望人們看到作品時能夠啟發想像力！」。

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