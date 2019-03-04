MIT推出「迷你獵豹」 首個能後空翻的4足機器人

2019-03-04 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻省理工學院（MIT）4日推出新版的迷你獵豹機器人「Mini Cheetah」，不僅重量輕、堅固，動作還十分矯健，360度的後空翻對它來說輕而易舉。

綜合外媒報導，MIT原版設計的獵豹機器人「Cheetah」運動已經算靈活，重達90磅（約40公斤），快速行進時如同人類跑步一般，若偵測到障礙物時會推算它的高度與距離，從最佳位置躍過，並在落地後調整步伐。

而這款新的「迷你獵豹」，是第一個能後空翻的4足機器人，它的重量僅20磅（約9公斤），即使在不平坦的地上小跑步，還可以維持在一般人行走的2倍速度（約8.8公里/時），跳躍、轉彎、奔跑、跌倒了自行爬起大多不成問題；研究人員稱，這款機器人「堅不可摧」，而且就算壞了，並不難修理、維修費也不貴。

不過，迷你獵豹並非無所不能，偶爾還是會失去平衡。研究團隊預計在5月的國際機器人與智慧自動化大會上展示「迷你獵豹」，不過它目前只是研究項目，目前團隊並不考慮將它當成產品販售。

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